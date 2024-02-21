2024-02-21 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعادت هجمات الحوثيين على السفن التجارية ومن بينها ناقلات الوقود والمواد الكيماوية، التذكير بالخطر الذي لا تزال تشكله ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر»، والتي منعت الجماعة تنظيفها من بقايا النفط ومياه غسيل الخزانات الملوثة بالزيت، كما يمتد الخطر إلى السفينة البديلة «اليمن» التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، وترسو إلى جوار «صافر» […]

ظهرت المقالة المخاطر تحدق بناقلة «صافر» اليمنية وبديلتها جراء تصعيد الحوثيين أولاً على ايرث نيوز.