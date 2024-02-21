2024-02-21 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت شركة فينكانتيري الإيطالية المتخصصة في بناء السفن ومجموعة ايدج الإماراتية، الأربعاء، تدشين مشروع مشترك يتضمن إنشاء خط تصنيع تجاري في الإمارات تبلغ قيمته نحو 30 مليار يورو (32.39 مليار دولار). وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه بموجب مذكرة الشروط الموقعة في روما، ستمتلك إيدج 51 بالمئة من المشروع المشترك الذي سيتخذ من أبوظبي مقرا […]

ظهرت المقالة “إيدج” و”فينكانتيري” الإيطالية تطلقان مشروعا لبناء السفن أولاً على ايرث نيوز.