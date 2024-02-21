2024-02-21 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على محكمة العدل الدولية ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية أثناء نظرها في طلب للحصول على رأيها بشأن شرعية الاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال. […]

ظهرت المقالة أميركا تطلب من “العدل الدولية” وضع أمن إسرائيل في الاعتبار أولاً على ايرث نيوز.