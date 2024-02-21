2024-02-21 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، الذي وصل إلى قازان لحضور حفل افتتاح دورة “ألعاب المستقبل” الدولية. وعقد الرئيسان اجتماع في مركز المعارض الدولي بقازان “قازان إكسبو”، حيث قال بوتين: “أنا متأكد من أن هذه الزيارة ستكون مفيدة، وسنتمكن من استغلال الوقت لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في […]

ظهرت المقالة بوتين يلتقي رئيس جمهورية صرب البوسنة قبيل انطلاق “ألعاب المستقبل” أولاً على ايرث نيوز.