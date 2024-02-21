2024-02-21 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

وجه محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق العاجل وكشف ملابسات حادث استهداف الشركة المنفذة لملعب الإدارة المحلية. وذكر مكتب المحافظ في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الإبراهيمي وجه بتشكيل لجنة برئاسة قائد الشرطة وعضوية الأمن الوطني والاستخبارات، للتحقيق العاجل وكشف ملابسات حادث استهداف الشركة المنفذة لملعب الإدارة المحلية”. وأكد المحافظ […]

ظهرت المقالة ذي قار تشكل لجنة للتحقيق بحادث استهداف الشركة المنفذة لملعب الإدارة المحلية أولاً على ايرث نيوز.