2024-02-21 14:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس وزير الزراعة، عباس جبر المالكي، اليوم الاربعاء، اجتماع هيئة الرأي الثانية لعام ٢٠٢٤، بحضور الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، والوكيل الفني، ميثاق عبد الحسين عبيد ومستشار الوزارة رائد الحداد والمستشار الدكتور مهدي ضمد القيسي وأعضاء الهيئة، وذلك استمراراََ للجهود والنجاحات التي تشهدها الوزارة خلال الفترة الحالية. وفي بداية الاجتماع شدد الوزير […]

ظهرت المقالة منها استيراد الابقار والاغنام .. قرارات عدة تتخذها وزارة الزراعة أولاً على ايرث نيوز.