2024-02-21 15:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في قوات حرس الحدود العراقية، يوم الاربعاء، بتحريك قوة عسكرية نحو "منطقة نيرو وريكان" الكوردية والحدودية مع تركيا بهدف إنشاء قواعد عسكرية في هذه المنطقة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "هذه المنطقة كانت مهجورة لأكثر من 30 عاما وبعودة هذه القوة اليها ستعود الحياة الى أكثر من 80 قرية في منطقة نيرو وريكان ودوسكي".

ولفت المصدر إلى أن "سكان هذه القرى كانوا قد نزحوا منها منذ عقود بسبب الصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي".

وتابع المصدر أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية لتأمين الحدود وضمان الاستقرار في المنطقة وتقديم الدعم للسكان المحليين للعودة الى منازلهم واعادة بناء حياتهم بعد سنوات من النزوح والاضطرابات".