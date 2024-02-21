توجيه من وزير التربية يخص المدارس الكرفانية المتبقية في أبو غريب

2024-02-21 15:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التربية إبراهيم الجبوري اليوم الأربعاء (21 شباط 2024) بإدراج المدارس الكرفانية المتبقية في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد ضمن مشاريع البناء لعام 2024.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان الجبوري زار عدداً من المدارس الكرفانية الواقعة في قاطع ابو غريب التابع الى الكرخ الأولى والاطلاع على احوال التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية والتدريسية فيها".

ووعد وزير التربية "تلاميذ المدارس الكرفانية في قاطع ابو غريب بتشييد مدارس جديدة تليق بهم ضمن مشاريع التنمية خلال العام الحالي".

كما أوعز الجبوري "بإدراج المدارس الكرفانية المتبقية في القضاء ضمن مشاريع البناء لعام ٢٠٢٤ لإنهاء الملف في الكرخ الاولى واستقبال التلاميذ بمدارس تليق بهم".

وأشار البيان الى ان وزير التربية "تابع جولته الميدانية بزيارة مواقع العمل لمشروع الوزارة رقم واحد والوقوف على نسب الإنجاز وكيفيات البناء، مختتماً منهاجه الميداني بتفقد قسم تربية ابو غريب والاستماع إلى الموظفين ومديري الشعب والوحدات الإدارية".



