الموارد المائية تؤكد تحقيق 3 مكاسب جراء الأمطار الأخيرة

2024-02-21 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واعاستعرضت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، الآثار المتحققة نتيجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد، مؤكدة تحقيق 3 مكاسب.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمطار مفيدة عموماً لكن الاستفادة الأكبر في الجانب الخزني المتوقع شمال سدة سامراء وشمال سد حديثة، إذ ارتفع الخزين بين 500 إلى 900 مليون مكعب، ووزارة الموارد المائية لديها خلايا أزمة في كل محافظة لإدارة شح المياه وإدارة الفيضان بنفس الطريقة، وتشكلاتنا مستنفرة لاستثمار مياه الأمطار التي وقعت".وأضاف شمال، أن "أمطار الأيام الماضية حققت ثلاثة مكاسب مهمة، الأمر الأول هو أنها أسهمت في زيادة الخزين في كل السدود العراقية بما فيها الموصل وحديثة، وثانيا أسهمت بزيادة المناسيب بالتالي زيادة التصاريف، والأمر الآخر المهم هو أنها حققت جزءاً من ريات مختلفة وساهمت بزيادة الغطاء الرعوي للمناطق النائية".