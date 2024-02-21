الصحة تعلن قرب افتتاح 4 مستشفيات في بغداد

2024-02-21 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن قرب افتتاح 4 مستشفيات في بغداد، فيما كشفت عن خطط لتأهيل وتوسعة 8 مستشفيات في جانبي الكرخ والرصافة.وقال مدير المشاريع في وزارة الصحة حسام علوان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العديد من المشاريع الصحية سترى النور خلال عام 2024 منها مستشفى النهروان سعة 200 سرير"، مبينا، أن "المستشفى الآن بمرحلة التجهيز الطبي وسيفتتح قبل الفترة المقررة له ".وأضاف، أنه "سيتم افتتاح مستشفيات الفضيلية والمعامل والشعب هذا العام بعد معالجة المشاكل الفنية والمالية بتوجيه من رئيس الوزراء ".وأشار، إلى أنه "ضمن خطة الوزارة هناك إنجاز لعدة مستوصفات ولدينا خطة طموحة خلال عام 2024 ليكون عام النهوض بالواقع الصحي من خلال إحالة مشاريع المراكز الصحية في عموم العراق وحسب المتوفر من قطع الأراضي التي نسعى في الوزارة لتخصيصها إلى المراكز الصحية".وتابع، أن "هناك خطة بالتنسيق مع محافظة بغداد لتأهيل وتوسعة 8 مستشفيات في بغداد وهي اليرموك والكرامة والطفل المركزي والكاظمية من جهة الكرخ و ابن البلدي والكندي والشهيد الصدر والإمام علي في الرصافة".