الكنيست الإسرائيلي يعارض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية

2024-02-21 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بتصويت صامت اليوم الأربعاء على بيان الحكومة المعارض للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية. وقاطع حزب العمال التصويت، وتغيب جميع أعضائه عن الجلسة العامة. ومعظم أعضاء أحزاب “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”إسرائيل بيتنا” صوتوا لصالحه. وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 99 عضو كنيست مقابل 11 معارضا من الأحزاب العربية. وهنأ رئيس الوزراء […]

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