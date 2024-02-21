2024-02-21 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

وجه وزير التربية إبراهيم الجبوري اليوم الأربعاء، بإدراج المدارس الكرفانية المتبقية في قضاء أبو غريب غربي بغداد ضمن مشاريع البناء لعام 2024. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الجبوري زار عدداً من المدارس الكرفانية الواقعة في قاطع ابو غريب التابع الى الكرخ الأولى والاطلاع على احوال التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية والتدريسية فيها”. […]

ظهرت المقالة وزير التربية يصدر توجيهًا يخص المدارس الكرفانية في قضاء أبو غريب أولاً على ايرث نيوز.