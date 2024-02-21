2024-02-21 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، مع ممثل اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في العراق جين يونيدا، مشاريع المياه في وسط وغرب العراق. وذكرت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، التقى في مقر الوزارة، ممثل منظمة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في العراق جين يونيدا […]

ظهرت المقالة العراق واليابان يبحثان مشاريع المياه في وسط وغرب البلاد أولاً على ايرث نيوز.