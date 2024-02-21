إصابة ضابط كبير متقاعد ومقتل شقيقه بهجوم مسلح في الكوت

2024-02-21 16:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة ضابط كبير متقاعد ومقتل شقيقه بهجوم مسلح في الكوت بمحافظة واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "آمر قوة التدخل السريع في واسط سابقا العقيد عزيز الامارة وشقيقه تعرضا لهجوم مسلح في منطقة داموك بالكوت"، مشيراً الى "وفاة شقيقه اثر الحادث".

وتابع ان "المعلومات تشير الى ان الحادث يعود لخلافات عشائرية، وثارات سابقة بين العقيد المفصول عن الخدمة عزيز الإمارة وعشائر أخرى".

ووفقاً للمصدر فأن "الاجهزة الامنية في واسط أعلنت الاستنفار التام للبحث عن منفذ الهجوم في مدينة الكوت".

ولاحقاً، قال مصدر آخر، إن "شرطة الكوت القت القبض على احد المنفذين وجاري العمل على اعتقال المتبقين منهم بعملية أمنية خاصة".