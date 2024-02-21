النفط يواصل التراجع وسط ترقب لموعد خفض الفائدة الامريكية

2024-02-21 16:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

واصلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة في ظل تنامي التوقعات بأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، وهو ما طغى على المخاوف القائمة إزاء الهجمات على الشحن في البحر الأحمر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، بما يعادل 0.57 بالمئة، إلى 81.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 1034 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا، أو 0.62 بالمئة، إلى 76.56 دولار.

ونزلت عقود الخامين عن أعلى مستوياتهما خلال ثلاثة أسابيع تقريبا، الثلاثاء، إذ تراجعت عقود برنت 1.5 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 1.4 بالمئة.

وبلغت علاوة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق أبريل عن عقود سبتمبر أعلى مستوياتها منذ 31 أكتوبر، الإثنين، عند 3.64 دولار للبرميل رغم تراجعها منذ حينها إلى حوالى 3.37 دولار. والعلاوة هي بمثابة غرامة لتأخر البيع وعلامة على شح المعروض في السوق.

وطغت المخاوف من أن يستغرق إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة وقتا أطول مما كان متوقعا على آفاق الطلب على النفط. وأدت بيانات التضخم الامريكية الأسبوع الماضي إلى انحسار التوقعات ببدء الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي قريبا في ظل توقع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم خفضا لأسعار الفائدة في يونيو.