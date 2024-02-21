خطر القمر الاصطناعي يبتعد عن العراق وتوقعات بسقوطه فوق السودان أو ليبيا

2024-02-21 16:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد المنبئ الجوي رياض نصيف القريشي، مساء اليوم الاربعاء (21 شباط 2024)، ابتعاد "خطر" سقوط القمر الصناعي الاوروبي "ERS-2" عن العراق.

وقال القريشي في منشور على فيس بوك، تابعته "بغداد اليوم"، انه "وفقا لاخر تحديث لسقوط القمر الصناعي ERS-2، فان وقت السقوط تقلص لساعتين (الساعة 7:46 م بتوقيت بغداد) بهامش خطأ -/+ ساعة".

واضاف، ان "الموقع الجديد المحتمل لسقوط القمر الصناعي فوق ‎السودان او ليبيا، وقد يتمكن سكان العراق من رؤية القمر الصناعي اثناء عبوره في أجواء البلاد"، لافتا الى ان "طول القمر حوالي 8 أمتار ووزنه أكثر من 2.5 طن، ويتوقع أن تحترق معظم اجزاءه في الغلاف الجوي للارض نتيجة الاحتكاك قبل وصولها لسطح الارض، مما يجعل خطورته منخفضة للغاية".

وفي وقت سابق، اشارت التحديثات الى ان القمر الاصطناعي الأوروبي الخارج عن الخدمة سيتوقف فوق العراق وتوقعات بسقوطه في الساعة 6:28 مساء اليوم.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على مواقع التواصل تابعته "بغداد اليوم"، ان "التحديث الجديد لسقوط القمر الصناعي (ERS-2) يشير الى ان نافذة السقوط تضيق لنسبة خطأ ساعتين وخروج الجزائر من الدول المتوقع سقوط القمر الصناعي فوقها".

وأضاف "التوقع الجديد لسقوطه الساعة (6:28 مساءً بتوقيت العراق)، وقريب جداً من وقت تواجده فوق ‎السعودية والعراق واليمن".