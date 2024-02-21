مياه دجلة تفاجئ البغداديين بارتفاع مناسيبها وتبتلع أحد المقاهي الشاطئية (صور)

2024-02-21 17:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مناسيب مياه نهر دجلة، لأول مرة منذ فترة طويلة جداً بشكل غير مسبوق،ن وذلك بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في الفترة الماضية، خاصة في إقليم كوردستان.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، ارتفاع مناسيب المياه، التي جرفت العديد من الزوارق وغمرت احدى اماكن المقاهي في الجهة المقابلة لحديقة ساعة القشلة المعروفة قرب شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد.

ويعتبر ذلك الارتفاع أمر محمود جداً بعد المخاوف الكبيرة من الجفاف ونزول مناسيب مياه نهري دجلة والفروض، بسبب تقليل حصة العراق المائية من قبل الدولتين الجارتين تركيا وإيران.