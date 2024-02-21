زين الدين زيدان يفاجئ بايرن ميونخ

2024-02-21 17:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية ألمانية، موقف الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب بايرن ميونخ الألماني، حال تلقيه عرضا لقيادة الفريق.

ووفقا لـ"سبورت 1"، نقلا عن مصادر مقربة من زيدان، فإن الفرنسي سوف يقبل على الفور عرض بايرن ميونخ حال عرضوا عليه تدريب الفريق.

وحسب التقرير، يرى زيدان أن بايرن ميونخ مثل ريال مدريد ناد له ماض كبير وظروف عمل تساعد على النجاح، كلا الناديين لديهما العديد من أوجه التشابه في طريقة عملهما.

ولدى زيدان 3 خيارات للاقتناع بالعودة إلى التدريب، هي: المنتخب الفرنسي، ويوفينتوس، وبايرن ميونخ، وهو ما يفسر رفضه عروضا من أندية إنجلترا الكبيرة.

ووفقا للمصادر المقربة من زيدان، فإن الأخير رفض باريس سان جيرمان عدة مرات؛ لأنه يريد عروضا رياضية ولا يركز على المال،؛ لذلك سوف يقبل عرض بايرن ميونخ على الفور.

وتسود حالة من التخوف في النادي الألماني من تردد زيدان بشأن العروض التي تصله منذ خروجه من ريال مدريد.

وأعلن نادي بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، أنه قرر إنهاء تعاونه مع المدرب توماس توخيل بنهاية الموسم الحالي، رغم العقد الذي يمتد حتى 2025.

وخسر بايرن مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، وتراجع بثماني نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر في الدوري الألماني.

كما خسر 1-صفر أمام لاتسيو في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

وتولى توخيل المسؤولية في مارس 2023 خلَفا ليوليان ناغلزمان، لكن على الرغم من قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي في الجولة الأخيرة، فإن بايرن لم يظهر بالمستوى المأمول هذا الموسم، والذي جعله يهيمن على كرة القدم الألمانية خلال العقد الماضي.