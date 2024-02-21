الهيئة الوطنية للاستثمار تناقش مشروع كفاءة الطاقة للأبنية في العراق

2024-02-21 17:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعناقش الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، الأسس العلمية لمشروع كفاءة الطاقة في الأبنية عموماً.وذكرت الهيئة الوطنية للاستثمار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "استضافت الهيئة الوطنية للاستثمار، الاجتماع الخامس للفريق الفني المعني بمشروع كفاءة الطاقة، بمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) في العراق، ومثلت الهيئة الاستشارية بشؤون الطاقات المتجددة منى صباح الجابري".وأضافت الهيئة، أنه "ناقش الاجتماع الأسس العلمية لمشروع كفاءة الطاقة في الأبنية بالعراق عموماً، الذي بدأ في العام 2023، وسيستمر لخمس سنوات أخرى، بتمويل من قبل (مرفق البيئة العالمي GEF ) ويشارك بتنفيذه القطاعين العام والخاص العراقي".وتابعت، أنه "بحث المجتمعون إمكانية تطوير التعليمات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة في الأبنية، وتعزيز قدرات العاملين في المجالات المعنية بكفاءة الطاقة، وتبادل الخبرة وإشراك القطاع الخاص العراقي، بما يسهم بتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الهدر".