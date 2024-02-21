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الشرطة ينهي مهمة التونسي بالتراضي ويحدد موقفه من احتراف "ميمي" في روسيا

الشرطة ينهي مهمة التونسي بالتراضي ويحدد موقفه من احتراف
الشرطة ينهي مهمة التونسي بالتراضي ويحدد موقفه من احتراف "ميمي" في روسيا
2024-02-21 17:30:03 - المصدر: واع
بغداد – واع – احسان المرسومي 
أنهت إدارة نادي الشرطة الرياضي ، اليوم الأربعاء ، تكليف المدرب التونسي شهاب الليلي للإدارة الفنية للفريق بالتراضي، فيما كشفت عن مساع لإقناع مهاجم منتخبنا الوطني( ميمي ) للبقاء ضمن صفوف القيثارة.
وقال مسؤول المكتب الإعلامي لنادي الشرطة أثير الشويلي لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) : إن "إدارة نادي الشرطة قررت ، اليوم ، انهاء مهمة المدرب التونسي شهاب الليلي لقيادة فريقها الكروي بالتراضي ، مشيرا ان "قرار الادارة جاء على خلفية تراجع مستوى الفريق خلال منافسات الدوري وتعرضه للخسارة أمام الطلبة في آخر ادوار البطولة امام الطلبة ،  لافتا الى انه "لم يتم حتى اللحظة تسمية مدرب جديد للفريق الذي ينافس على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب".
وأكد أن" الإدارة تسعى الى اقناع لاعبها محمد علي " ميمي " للبقاء في صفوف القيثارة خلال منافسات دوري نجوم العراق ، بعد ان تلقى الأخير عرضا احترافيا في نادي اورال الناشط في الدوري الروسي ولمدة ثلاثة مواسم ، مبينا أن "ميمي يمر في أفضل حالاته مع الفريق بعد تجارب احترافية فاشلة انتهت بإصابة بليغة في الركبة ابعدته لفترة طويلة عن الملاعب".

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