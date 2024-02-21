الشرطة ينهي مهمة التونسي بالتراضي ويحدد موقفه من احتراف "ميمي" في روسيا

2024-02-21 17:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – احسان المرسوميأنهت إدارة نادي الشرطة الرياضي ، اليوم الأربعاء ، تكليف المدرب التونسي شهاب الليلي للإدارة الفنية للفريق بالتراضي، فيما كشفت عن مساع لإقناع مهاجم منتخبنا الوطني( ميمي ) للبقاء ضمن صفوف القيثارة.وقال مسؤول المكتب الإعلامي لنادي الشرطة أثير الشويلي لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) : إن "إدارة نادي الشرطة قررت ، اليوم ، انهاء مهمة المدرب التونسي شهاب الليلي لقيادة فريقها الكروي بالتراضي ، مشيرا ان "قرار الادارة جاء على خلفية تراجع مستوى الفريق خلال منافسات الدوري وتعرضه للخسارة أمام الطلبة في آخر ادوار البطولة امام الطلبة ، لافتا الى انه "لم يتم حتى اللحظة تسمية مدرب جديد للفريق الذي ينافس على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب".وأكد أن" الإدارة تسعى الى اقناع لاعبها محمد علي " ميمي " للبقاء في صفوف القيثارة خلال منافسات دوري نجوم العراق ، بعد ان تلقى الأخير عرضا احترافيا في نادي اورال الناشط في الدوري الروسي ولمدة ثلاثة مواسم ، مبينا أن "ميمي يمر في أفضل حالاته مع الفريق بعد تجارب احترافية فاشلة انتهت بإصابة بليغة في الركبة ابعدته لفترة طويلة عن الملاعب".