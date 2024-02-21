بينها الطريق الحلقي.. الإعمار: 20 مشروعا بحزمة فك الاختناقات الثانية

2024-02-21 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، اليوم الأربعاء، ارتفاع وتيرة الاعمال في الحزمة الاولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد، فيما أكدت ان الحزمة الثانية ستضم 20 مشروعاً بينها الطريق الحلقي الرابع.وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق الصباح لوكالة الانباء العراقية (واع)،إن" مشاريع فك الاختناقات المرورية بشكل عام تشهد وتيرة متصاعدة في العمل، حيث تتابع تلك المشاريع من اعلى سلطة في البلد متمثلة برئيس الوزراء وكذلك الكادر المتقدم في الوزارة".واضاف ان "الفترة الزمنية لمشاريع فك الاختناقات المرورية تتراوح ما بين سنة الى سنة ونصف، والوزارة تعمل جاهدة على إكمال تلك المشاريع قبل الفترات المقررة"، لافتا الى ان" كافة المشاريع وبالتحديد الحزمة الاولى تشهد وتائر متصاعدة ونسب انجاز متقدمة متحققة على ارض الواقع".واشار الى ان" منتصف العام الجاري سيشهد افتتاح عدد من مشاريع فك الاختناقات المرورية وبالتحديد الحزمة الاولى، الامر الذي سيمنحنا مرونة للانتقال الى الحزمة الثانية والانتقال الى حزمة اخرى من المشاريع لعدد من المناطق المختلفة التي تشهد زحامات مرورية على جانبي الكرخ والرصافة".وتابع ان" الوزارة بصدد الانتقال الى الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية، التي تصل الى 20 مشروعا في مختلف مناطق العاصمة اضافة الى الطريق الحلقي الرابع بعد انجاز الحزمة الاولى للمشاريع"، موضحا ان" هنالك مناقشات لوضع استراتيجية نقل وتطويرودعم قطاع الطرق والجسور في جميع المحافظات".وبشان انشاء المدن السكنية في البلاد ، اكد الصباح ان" الوزارة وقعت عقودا لخمسة مدن سكنية في كربلاء المقدسة وبابل ونينوى ومدينتان في بغداد، الاولى هي مدينة الجواهري في معسكر طارق بمنطقة ابو غريب والتي ستوفر قرابة 30 الف وحدة سكنية و10 الاف قطعة ارض مخدومة، والثانية مدينة علي الوردي على مساحة تصل الى اكثر من 24 الف دونم باتجاه مدينة النهروان والتي ستوفر بحدود 120 الف وحدة سكنية وتخدم ما يقارب 750 الف نسمة، وسيتم وضع حجر الاساس في هذه المدينة خلال الايام القليلة المقبلة".وواصل ان" الوزارة ستحيل تباعا المجموعة الثانية من المدن في المحافظات الوسطى والجنوبية، وسيتم مراعاة الحاجة السكنية لتلك المحافظات بعد دراسة عدد من المعايير الاقتصادية والاجتماعية في هذه المحافظات".