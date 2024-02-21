المندلاوي يصل "باكو" للمشاركة في الجلسة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية

2024-02-21 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوصل رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، باكو للمشاركة في الجلسة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وصل إلى مطار حيدر علييف الدولي في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، وذلك في زيارة تستغرق يوماً واحداً، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي والجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية".وأضاف، أن "الوفد العراقي النيابي برئاسة المندلاوي سيشارك في الجلستين الافتتاحية والعامة للجمعية البرلمانية الآسيوية يوم غد الخميس، حيث سُيلقي رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي كلمة العراق بعنوان (تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا)".