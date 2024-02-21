2024-02-21 17:42:11 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، أن حماية الإقليم يجب أن تكون جزءاً أساسياً من سياسة ورؤية بغداد، وضرورة وضع حد لممارسات الفصائل المسلحة التي تخرق سيادة البلاد وتزعزع مكانة العراق، و"إن لم تقم بغداد بحماية الإقليم بشكل جدي، عندها سيكون على الإقليم ان يفكر بأمر آخر"، مشيراً في سياق منفصل إلى وصول بغداد وأربيل للمحطة النهائية في طريق حل مسألة إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان