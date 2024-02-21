2024-02-21 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الأربعاء، القبض على 4 متهمين نفذوا هجوما مسلحا على ضابط سابق سابق في وزارة الداخلية بعد ساعات قليلة من الحادث. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “تم القبض على 4 متهمين نفذوا هجوم مسلح على ضابط سابق في وزارة الداخلية نتيجة لثأر قديم”. وأضاف أن الحادث […]

ظهرت المقالة نتيجة لثائر قديم.. شرطة واسط تعتقل 4 متهمين بتنفيذ هجوم مسلح على ضابط سابق أولاً على ايرث نيوز.