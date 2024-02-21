2024-02-21 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 91 متهما خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن”قطعاتنا الأمنية تستمر بنهجها التعرضي من خلال تنفيذها لعمليات استباقية ونصب السيطرات المؤقتة في تقاطعات الطرق المهمة، “خلال 24 ساعة الماضية” وضمن مختلف قواطع المسؤولية في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تم القاء […]

ظهرت المقالة بجرائم القتل والخطف والمخدرات.. الإطاحة بـ91 متهمًا في بغداد أولاً على ايرث نيوز.