2024-02-21 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

استعرض رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، علاقة العراق وإيران، وتأثير الفصائل على عمل القائد العام للقوات المسلحة، فيما استذكر اجتماعات خاصة مع قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني حول ادعاءات طهران بوجود مقرات تجسس وتنصت في أربيل، دون تقديم أي دليل على ذلك، بينما هي أرض مفتوحة يتجول فيها ضباط حرس الثورة. وقال بارزاني […]

ظهرت المقالة بارزاني يناقش تأثير الفصائل ومزاعم التجسس في أربيل أولاً على ايرث نيوز.