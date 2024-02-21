البرهان: المنطقة الشرقية من السودان “جاهزة للمعركة”

2024-02-21 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن المنطقة الشرقية “جاهزة لاستكمال المعركة”، التي يخوضها في وجه قوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أشهر. وأضاف البرهان، الذي كان يتحدث من كسلا شرقي السودان، الأربعاء، أن “المتمردين وكل من يساندهم إلى زوال”، وأن “الزحف قادم والقوات تتهيأ للانقضاض عليهم”. ويشير قائد الجيش بـ”المتمردين” إلى قوات […]

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