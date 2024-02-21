الأعرجي: الحوارات مع التحالف ستفضي إلى غلق ملف تواجدها في العراق

2024-02-21 18:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأربعاء ، السفير الإسباني في بغداد، بيدرو مارتينيز افيال.

واستعرض الأعرجي مع السفير الإسباني، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما جرى بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأكد الأعرجي خلال اللقاء، أن علاقات العراق مع إسبانيا جيدة ومتطورة، وأن العراق يتطلع لأن تكون هذه العلاقات شراكة حقيقية وإستراتيجية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تثمن مواقف رئيس الوزراء الإسباني الداعمة للحق الفلسطيني.

وبين الأعرجي، أن مجالات التعاون مع إسبانيا عديدة، لاسيما التعاون في المجال الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات، فضلا عن الجانب الاقتصادي، لافتا إلى أن هناك فرصا عديدة للشراكة الثنائية بين البلدين، مبينا أن العراق يسعى إلى بناء علاقات مع دول التحالف الدولي بشكل ثنائي بعد ان انتهت مبررات وجود التحالف الدولي، والحوارات الثنائية ستفضي إلى غلق هذا الملف ، مجددا شكر الحكومة العراقية لجميع الدول التي وقفت مع العراق في مواجهة الإرهاب، مضيفا أن حكومة السوداني، حكومة خدمات وحققت قفزات في المجال الخدمي، وهي ماضية بتنفيذ برنامجها الحكومي وتحقيق ما يتطلع إليه العراقيون.

وفيما يتعلق بما يحصل في قطاع غزة من دمار وتشريد وقتل للابرياء، أكد السيد الأعرجي، أن الحرب ليست حلا، وأن الحل الحقيقي يكمن في إعطاء الفلسطينيين الحق في دولتهم.

من جانبه أعرب السفير الإسباني، عن رغبة بلاده بالتعاون مع العراق وعلى جميع المستويات، مؤكدا أن العراق بلد مهم ويمثل عامل استقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن مايحدث في الشرق الأوسط مؤلم جدا، وأن إسبانيا تتعاطف مع الفلسطينيين، وبالأخص ما يحدث في قطاع غزة.



