2024-02-21 18:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الوطني العراقي النسوي نظيره النيبالي، يوم غد الخميس، ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الجارية في السعودية .

ويستضيف اللقاء يوم غد ملعب رديف الملك عبدالله بمدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وأنهى المنتخب العراقي تحضيراته لمواجهة منتخب النيبال، مساء يوم غدٍ الخميس، بإجراء وحدة تدريبية اليوم الاربعاء باشراف الملاك التدريبي بقيادة المدرب صالح راضي.

وكان منتخب نساء العراق خسر مباراته الأولى في البطولة أمام فلسطين 0-3.