الشيخ حمودي: لا خيار إلا النجاح برؤية جديدة ومتابعة ورقابة

2024-02-21 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الأربعاء، أن لا خيار لأحد إلا النجاح برؤية جديدة ومتابعة ميدانية ورقابة شعبية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "زار رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وقدم له التهاني بتسنمه مسؤولية المحافظة وبحث معه حيثيات الواقع والتحديات ورؤيته لخطط المرحلة المقبلة".وأكد الشيخ حمودي- بحسب البيان- "أهمية تبني رؤية جديدة تؤسس لواقع جديد بالمتابعة والرقابة الشديدة والنزول الميداني الذي يعزز ثقة المواطن بالمسؤول، وإشراكه في بناء الخطط وعدم ترك الأمور للقوى السياسية".ونبه، بأن "هذه المرحلة لا تتيح خياراً لأحد سوى النجاح، خاصة وأن هناك انتخابات برلمانية مقبلة"، مؤكدا، "دعم المجلس الأعلى لأي جهود ورؤى من أجل وجه جديد لبغداد وخدمة أبنائها".من جهته، ثمن العلوي "زيارة الشيخ حمودي ودعمه"، مبيناً، أنه "من خلال رئاسته للجنة كتابة الدستور كان له فضل تصميم مبدأ اللامركزية، إضافة إلى أهمية تقديم المشورة للمسؤول طالما تصب في خدمة أبناء المحافظة".