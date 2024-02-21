2024-02-21 18:42:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الاربعاء، القبض على 4 متهمين بإصابة ضابط سابق وقتل أخيه في واسط.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "من خلال عملية نفذت بوقت قياسي من قبل قيادة شرطة محافظة واسط، فقد تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على مجموعة مكونة من أربعة اشخاص اقدموا على الهجوم على ضابط سابق في وزارة الداخلية وأخيه الذي كان يرافقه، جاء الحادث نتيجة لثائر قديم، مما ادى الى إصابة الضابط ومقتل أخيه".واضافت أنه "تم توقيف الضابط السابق في مركز شرطة المستشفى كونه مطلوب بقضايا قانونية مختلفة"، مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنفذين لهذا الهجوم لإكمال أوراقهم التحقيقية وإحالتهم الى الجهات المختصة".