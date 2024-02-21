واسط.. القبض على 4 متهمين بهجوم "الثأر" وتوقيف ضابط مفصول

2024-02-21 18:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية من شرطة محافظة واسط، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024) القبض على 4 متهمين نفذوا هجوما مسلحا على ضابط سابق في وزارة الداخلية نتيجة ثأر عشائري قديم.

وذكر مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، ان الهجوم "أدى الى إصابة الضابط السابق واستشهاد شقيقه الذي كان يرافقه".

وأضاف ان "القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على المنفذين الأربعة لهذا الهجوم، كما تم توقيف الضابط السابق كونه مطلوب بقضايا قانونية مختلفة في مركز شرطة المستشفى في واسط".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق اليوم الأربعاء بإصابة ضابط مفصول عن الخدمة ومقتل شقيقه خلال نزاع عشائري في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "الحادثة التي شهدتها الكوت سببها ثارات سابقة بين العقيد المفصول عن الخدمة (عزيز الإمارة) وعشائر أخرى أدت لإصابته ووفاة شقيقه".

ولفت الى أن "شرطة الكوت ألقت القبض على أحد المنفذين للهجوم".