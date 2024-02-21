2024-02-21 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

بعد مرور عام تقريباً على استهداف مبنى خلف المدرسة الإيرانية في حي كفرسوسة بدمشق، أعادت إسرائيل استهداف مبنى في الموقع ذاته وبالطريقة ذاتها، ضمن سلسلة جديدة من عمليات اغتيال لقياديين إيرانيين وقياديين في «حزب الله» اللبناني بسوريا انطلقت مع بدء الحرب في غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومنذ بداية العام الحالي، شهدت […]

ظهرت المقالة مخابئ «الحرس الثوري» في أحياء دمشق «الحصينة» هدف سهل لإسرائيل أولاً على ايرث نيوز.