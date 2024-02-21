2024-02-21 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

طالبت عائلات معتقلين معارضين في تونس، اليوم (الأربعاء)، السلطات بإطلاق سراحهم بعد مرور سنة من توقيفهم، بتهمة «التآمر على أمن الدولة». علماً أنه منذ فبراير (شباط) 2023، سُجن أكثر من عشرين معارضاً، بينهم رجال أعمال وشخصيات أخرى، يعدّهم الرئيس قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021 «إرهابيين»، بتهمة «التآمر على أمن الدولة […]

ظهرت المقالة عائلات معارضين تطالب السلطات التونسية بـ«ضرورة إطلاق سراحهم» أولاً على ايرث نيوز.