2024-02-21 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

منح الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (world federation for medical education) المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق (NCAMC) الاعتماد الدولي الكامل على مستوى تقييم البرامج والمعايير المعتمدة في مجالات ضمن الجودة الخاصة بالتعليم الطبي. وجاء في نص الرسالة المبعوثة من (WFME) أن لجنة الاعتراف في الاتحاد العالمي اختتمت تصويتها ووافقت على الاعتراف بـ NCAMC لمدة […]

ظهرت المقالة العراق يحصل على الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) أولاً على ايرث نيوز.