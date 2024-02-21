زيلينسكي يدعو رئيس الوزراء البولندي للقاء على الحدود

2024-02-21 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

دعا فلاديمير زيلينسكي، رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك للحضور إلى الحدود المشتركة بين البلدين بحلول 24 فبراير لحل قضية الحصار، مؤكدا استعداده للتواجد هناك مع مجلس الوزراء. وقال زيلينسكي اليوم الأربعاء في مقطع فيديو نشره في قناته على “تيليغرام”: “لقد أصدرت تعليمات لحكومتنا بالتواجد على الحدود بين دولتينا في المستقبل القريب، قبل 24 فبراير..أطلب منك […]

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