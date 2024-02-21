2024-02-21 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، اليوم الأربعاء، ارتفاع وتيرة الاعمال في الحزمة الاولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد، فيما أكدت ان الحزمة الثانية ستضم 20 مشروعاً بينها الطريق الحلقي الرابع. وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق الصباح ان” مشاريع فك الاختناقات المرورية بشكل عام تشهد وتيرة متصاعدة في العمل، حيث تتابع تلك المشاريع من […]

ظهرت المقالة وزارة تستعرض حزمة المشاريع الأولى لفك الاختناقات المرورية أولاً على ايرث نيوز.