2024-02-21 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية أن سبب اعتقال امرأة روسية تحمل الجنسية الأمريكية “بتهمة الخيانة” هو أنها تبرعت بنحو 50 دولارا لجمعية خيرية أوكرانية. ونقلت الصحيفة عن منظمة قانونية روسية غير حكومية أن كسينيا كافانا، “قد تكون متهمة بتحويل 51 دولارًا إلى جمعية خيرية أوكرانية في فبراير 2022، وهو الشهر الذي اندلعت فيه الحرب […]

ظهرت المقالة روسية تواجه 20 عاما سجنا لتبرعها بـ”خمسين دولارا” أولاً على ايرث نيوز.