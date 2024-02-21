2024-02-21 19:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

شهد اجتماع حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتفاق مبادئ بشأن محافظة كركوك من خمس نقاط. وقال مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إنه “برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد ممثلو القوى السياسية الفائزة بانتخابات مجلس محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، اجتماعاً تحت رؤية مبادرة وطنية لتشكيل الحكومة المحلية […]

ظهرت المقالة برئاسة السوداني.. اجتماع يخرج بخمس نقاط للمضي بتشكيل حكومة كركوك أولاً على ايرث نيوز.