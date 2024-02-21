السوداني والقوى الفائزة بانتخابات كركوك يتفقون على 5 نقاط لتشكيل الحكومة المحلية

2024-02-21 19:30:12 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عقد ممثلو القوى السياسية الفائزة بانتخابات مجلس محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، اجتماعاً تحت رؤية مبادرة وطنية لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، وفق الاستحقاق العادل الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات، ومن ثم الاتفاق على برنامج خدمي اقتصادي يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي تعمل به الحكومة الاتحادية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني