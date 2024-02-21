غيوم وأمطار غزيرة.. حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

2024-02-21 19:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الراصد الجوي العراقي واثق السلامي، يوم الاربعاء، عن تحديثات الطقس للأيام المقبلة، مشيرا الى هطول امطار غزيرة على مناطق البلاد.

وقال السلامي في تقرير أعده عن حالة الطقس، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اجواء مستقرة لما بقي من هذا الأسبوع ولغاية يوم الجمعة ودرجات الحرارة دون تغيير"، لافتا الى ان "يوم السبت تتأثر المنطقة الجنوبية بوجه خاص بحالة عدم استقرار جوي ينتج عنها تساقط أمطار مع غزارة محتملة والطقس بشكل عام غائم في بقية المناطق".

واضاف أن "هناك حالة جوية أخرى مصحوبة بهطول أمطار رعدية تمتاز بالغزارة"، مشيرا الى انه "بحسب التوقعات الاولية فإن مدن الفرات الاوسط ووسط البلاد وجانبي الشرق والغرب ستتلقى كميات هطول أعلى مع فرص حدوث البرق والرعد".

وأوضح السلامي أن "فترة نشاط مطري، وشهر مارس / آذار المقبل يحمل بين طياته الخير الكثير".