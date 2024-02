2024-02-21 20:00:50 - المصدر: Honor of Kings

إطلاق لعبة HONOR OF KINGS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم

حان الوقت لاختيار بطلكم وتشكيل فريقكم والقتال لتحقيق المجد

21 فبراير 2024: انتهت فترة الانتظار وأصبح بإمكان اللاعبين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن الانضمام إلى أكثر من 100 مليون مستخدم نشط يومياً ليستمتعوا بأجواء Honor of Kings لعبة الموبا متعددة اللاعبين الأكثر شهرة في العالم.

كيف استقطبت لعبة Honor of Kings قاعدة عشاقها المخلصين وحافظت عليهم؟

وفقاً لكبير مصممي الألعاب، هوانغ دي، تم تحقيق ذلك عبر اتباع ثلاثة مبادئ رئيسية:

الحرص على تمكّن أي شخص، بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمه من الاستمتاع باللعبة عبر جعل حجم التنزيل الأولي صغيراً قدر الإمكان وتوفير الرسوميات ومعدل الإطارات المتطورين.

توفير الفرص المتكافئة، حيث يكون النجاح نتيجةً لجهود اللاعب وليس قدرته على الإنفاق.

تقديم المحتوى المستمر من الأبطال والملابس الجديدة عبر الشراكات مع العلامات التجارية العالمية والإقليمية لتحسين اللعبة وجعلها أكثر متعةً.

للتعرف على المزيد حول آراء أعضاء فريق Honor of Kings الآخرين، يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو الترحيبي.

ستقدم لعبة Honor of Kings قدراً كبيراً من المحتوى عند الإطلاق، وسيتم إطلاق المزيد خلال الأشهر القادمة:

72 بطلاً - يمكن تجربتهم جميعاً مجاناً خلال الشهر الأول من إطلاق اللعبة

الشراكات العالمية - اطلعوا على الأبطال والملابس المستوحاة من العلامات التجارية البارزة مثل SNK و Hello Kitty

و أوضاع اللعب المتعددة - 5 ضد 5 في الوضعين القياسي والمصنف و Mini Gorge و1 ضد 1 و Infinite Brawl

و1 ضد 1 و التدريب - تعلموا المهارات الجديدة أو اصقلوا مهاراتكم الحالية

فعاليات داخل اللعبة - شاركوا في أداء مُختَلَف المهام والأنشطة لكسب الأبطال والملابس والمزيد من العناصر المشوقة

قالت جاكي هوانغ، المنتج التنفيذي للعبة: "يمثل اليوم الخطوة الأخيرة على طريق الإطلاق العالمي الكامل للعبة Honor of Kings. وأود أن أرحب بجميع من سينضموا إلى مجتمع لعبة Honor of Kings".

لمعرفة المزيد عن المحتوى الذي سيتم إطلاقه للاعبين، يرجى مشاهدة الفيديو الترويجي للإطلاق.

تتوفر لعبة Honor of Kings للتنزيل واللعب مجاناً

https://apps.apple.com/

https://play.google.com/

أخبار مسابقات الرياضات الإلكترونية للعبة Honor of Kings

تقديراً لمكانتها العالمية في عالم الرياضات الإلكترونية، ستشارك لعبة Honor of Kings في دورة منتصف الموسم القائمة على الدعوة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي ستقام في شهر أغسطس المقبل. وستتمكن الفرق الأفضل في البطولة من حجز أماكنها في البطولة القائمة على الدعوة التي ستقام في وقت لاحق من العام الجاري.

لمعرفة المزيد عن كأس العالم القائم على الدعوة يرجى زيارة esportsworldcup.com

نبذة عن Level Infinite:

Level Infinite هي العلامة التجارية العالمية للألعاب التابعة لشركة Tencent. وتلتزم الشركة بتقديم تجارب الألعاب المتميزة والمبتكرة للجمهور العالمي، متى وأينما اختاروا اللعب وبناء مجتمع يعزز الشمولية والاتصال وإمكانية الوصول. وتوفر العلامة التجارية أيضاً مجموعة واسعة من الخدمات والموارد لشبكتنا من المطورين والاستوديوهات الشريكة حول العالم لمساعدتهم على إطلاق الإمكانات الحقيقية لألعابهم. كما أنّ Level Infinite هي الناشر لألعاب ناجحة مثل PUBG MOBILE وGoddess of Victory: NIKKE وSYNCED، وشريك تعاوني في ألعاب مثل Fatshark's Warhammer 40,000: Darktide وDune: Awakening من Funcom وNightingale من Inflexion Studios وغيرها الكثير. لمعرفة المزيد حول Level Infinite، تفضلوا بزيارة http://www.levelinfinite.com/، وتابعونا على تويتر وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.

نبذة عن مجموعة TiMi Studio Group

تُعدّ مجموعة TiMi Studio Group إحدى الشركات التابعة لشركة Tencent Games، وتضم فريقاً عالمياً رائداً في تطوير وتشغيل ألعاب الفيديو، يسعى جاهداً لتحسين جودة الترفيه للاعبين حول العالم. ويقع المقر الرئيسي لشركة TiMi في شنتشن بالصين، ولديها مكاتب في لوس أنجلوس وسياتل ومونتريال وشانغهاي وتشنغدو. وتقوم الشركة بإنشاء ألعاب مبتكرة عالية الجودة والدقة وتضم مجموعة واسعة من أنواع الألعاب التي يمكن تشغيلها على مختلف الأجهزة. تأسست شركة TiMi عام 2008، وطورت سلسلة من الألعاب الناجحة تشمل Honor of Kings وSpeed Drifters وArena of Valor. وتعتبر TiMi أيضاً شريكاً موثوقاً لبعضٍ من أكبر العلامات التجارية للألعاب في العالم، حيث صممت ألعاب ضخمة وشهيرة مثل Call of Duty: Mobile ومؤخراً Pokémon UNITE، أول لعبة قتالية جماعية استراتيجية لـPokémon. لمعرفة المزيد حول TiMi، تفضلوا بمتابعة @timistudios على تويتر ولينكدإن.

