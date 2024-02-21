2024-02-21 23:06:47 - المصدر: سامسونج

لم تقتصر مساهمة سلسلة Galaxy S24 التي تمّ الكشف عنها مؤخراً في إطلاق العنان لآفاق وإمكانات جديدة واستثنائيّة لتخطّي الحواجز الثقافيّة واللغوية وتسهيل التواصل بفضل المزايا المبتكرة التي تقدمها تقنيات Galaxy AI الآمنة والموثوقة عبر الهاتف فحسب؛ بل باتت هذه المزايا الآن أكثر سلاسة وكفاءة للمستخدمين مع أحدث إصدار من سلسلة سماعات Galaxy Buds ووظائفها المحسّنة.

فعبر ترقيات سلسلة Galaxy Buds والتي تتضمن ميزات فريدة تعمل بدون استخدام اليدين ومدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ يُمكنك الاستمتاع بتجربة صوت فائقة الوضوح، كما تمنحك اتصالاً متكاملاً مع منظومة سامسونج. وعند إقرانها بأجهزة مثل هواتف Galaxy S24، وسلسلة Galaxy Book4، وأجهزة التلفاز من سامسونج، وغيرها، فإنّ القدرات المحسنة والجديدة كلياً لسماعات Galaxy Buds توفّر لك ميزات مريحة وذكية، مما يسمح لك بالبقاء على اتصال أكثر والتكيّف بشكل أفضل مع العالم من حولك.

استمتع بتواصل سلس مع Galaxy Buds

هل ترغب في تجاوز مشاكل الترجمة لتحقيق تواصل أفضل خلال المحادثات؟ تتيح لك ميّزة الترجمة في الوقت الفعلي عبر سلسلة Galaxy S24 التحدّث مع الأشخاص من مختلف اللغات والمواقع، ما يمنحك تواصلاً سلساً وخالياً من أي حواجز بفضل Galaxy Buds.

Top of Form

المترجم الفوري Interpreter: تعمل ميزة المترجم الفوري في سلسلة Galaxy S24 على رفع مستوى التواصل من خلال تقديم ترجمات فورية. وعند اقترانها بسماعات Galaxy Buds، يتم تحسين هذه الميّزة، والتي بدورها تسهم في عزل الصوت بذكاء أثناء المحادثة للاستماع إلى الترجمة بشكل أكثر وضوحاً من خلال سماعات الأذن الخاصة بك، بينما يسمعها الشخص الآخر من خلال مكبر صوت الهاتف، مما يساعدك في التركيز على المحادثة. كما تمنحك هذه الميزة تحكمًا أكبر في تجربة الترجمة الفورية بنقرة بسيطة على السماعات دون الاعتماد على هاتفك.

اتصال محسّن مع منظومة سامسونج

إلى جانب تجربة الصوت النقية والغامرة التي يوفرها أحدث إصدار من Galaxy Buds؛ فإنّها تتيح لك أيضاً اتصالاً متكاملاً وسلساً مع منظومة سامسونج.

تقنية Auracast: كشفت سامسونج خلال العام الماضي عن تقنية Auracast الخاصة بأجهزة التلفاز الذكيّة عبر سماعة Galaxy Buds2 Pro، مما يتيح عملية بث صوتي وتحويل أجهزة تلفاز سامسونج[1] إلى محطة راديو مشتركة قادرة على البث عبر سماعات Buds عديدة في نفس الوقت. ومع الإصدار الأحدث؛ باتت هذه الميزة متاحة للهواتف والأجهزة اللوحية[2] بما في ذلك سلسلة Galaxy S24.

Audio 360: تعمل جودة الصوت الفائقة على غمر المستخدمين بتجربة مكانيّة معزّزة، وتضمن تكنولوجيا 360 Audio توفير الصوت المحيط من جميع الاتجاهات. وقد اقتصر تطبيق 360 Audio في البداية على الهواتف والأجهزة اللوحية، أمّا اليوم فباتت متاحة لتشمل أجهزة التلفاز[3]، مما يوفر تجربة تشبه المسرح المنزلي. بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع سماعات Galaxy Buds بالقدرة على تحديد اتجاه الصوت أثناء تحريك رأسك، ما يُساعدك على الاستماع بوضوح تام.

التبديل التلقائي (Auto Switch): في حال مشاهدتك للمحتوى على تلفاز سامسونج، وتلقيّت اتصالاً هاتفياً؛ فإنّ ميّزة التبديل التلقائي يُمكنها اكتشاف ذلك وتحويل اتصالها تلقائياً وبسلاسة إلى هاتف Galaxy الذكي، لتعاود مرّة أخرى اتصالها بالتلفاز عند انتهاء المكالمة. كما تعمل سامسونج من خلال الإصدار الأخير من Galaxy Buds على تعزيز هذه الميّزة وتوسيع حضورها لتشمل أجهزة الكمبيوتر الشخصيّة[4]، بما في ذلك سلسلة Galaxy Book4، مما يسمح لك بتجربة الصوت المتميز بسهولة عبر أجهزة سامسونج المختلفة.

تجربة صوتية مستقبليّة رحبة ونقيّة

إلى جانب أحدث المزايا من Galaxy AI؛ سيتمّ طرح الإصدار الجديد من البرنامج تدريجياً عبر سماعات Galaxy Buds2 Pro وBuds2 وBuds FE بدءاً من أواخر فبراير الجاري[5]، بهدف تعزيز الاتصال والارتقاء بمستوى جودته. فيما تواصل سامسونج التزامها بتطوير سلسلة Galaxy Buds، لتوفير تجارب صوتية ذكية وعالية المستوى ومتصلة بسلاسة عبر سيناريوهات مختلفة.

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حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED، لتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena

[1] متوفر في 2023 Neo QLED 8K و2023 MICRO LED الذي تم إطلاقه في 2023. يتطلب تحديثات البرامج على كل من Galaxy Buds2 Pro وتلفزيون سامسونج المتصل بها.

[2] تتوفر ميّزة "بث الصوت باستخدام تقنية Auracast" في سلسلة Galaxy S24 وS23 وZ Fold5 وZ Flip5 وTab S9 المزودة بواجهة مستخدم One UI 6.1 أو الإصدار الأحدث. يتوفر خيار "الاستماع إلى البث بتقنية Auracast" على سلسلة Galaxy S25، وسلسلة S23، وZ Fold5، وZ Fold4، وZ Flip5، وZ Flip4، وA54 5G، وM54 5G، وسلسلة Tab S9، وسلسلة Tab S9 FE، وTab Active 5 5G مع واجهة مستخدم One UI 5.1.1 أو الإصدار الأحدث.

[3] متوفرة في Galaxy Buds2 Pro وBuds2، وSamsung Neo QLED 8K (QN900D,QN800D) وNeo QLED 4K (QN95D, QN90D, QN87D, QN85D) وOLED (S95D, S87D, S85D) وQLED (Q80D, Q70D).

[4] متوفرة على أحدث إصدار من Galaxy Buds2 Pro ، وهواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية المزودة بواجهة One UI 4.1.1 أو الإصدار الأحدث، وسلسلة Galaxy Book المزودة بواجهة One UI 6.0 أو الإصدار الأحدث، وسلسلة Galaxy Watch4 أو الإصدارات الأحدث، وأجهزة تلفزيون سامسونج التي تم إطلاقها في 22 فبراير أو الإصدارات الأحدث، أو بعد الحصول على تحديث البرنامج الثابت للتلفزيون اعتباراً من 22 يوليو. تتوفر ميّزة التبديل التلقائي مع التلفزيون فقط لإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية. يتطلب من أجهزة Samsung Galaxy تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج لتمكين ميزة التبديل التلقائي.

[5] قد يختلف التوفر حسب السوق والطراز. يتطلب تثبيت أحدث إصدار للبرنامج عبر تطبيق Galaxy Wearable