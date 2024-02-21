مكونات كوردستان تعد قرار الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا "انقلاب على الدستور"

2024-02-21 20:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المكونات "الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية" في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، موقفها من قرار المحكمة الاتحادية القاضي بحل مقاعد "الكوتا" في برلمان كوردستان، عادة القرار "انقلاب على الدستور العراقي".

‏وقال ممثل المكونات محمد سعد الدين في مؤتمر صحفي عقده في اربيل، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن قرار المحكمة الاتحادية اليوم بشأن مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان، انقلاب على الدستور وحقوق الإنسان وحقوق المكونات وتمثليهم السياسي في برلمان كوردستان، ونعتبره قرارا بمبررات سياسية والذي اصدر على اساس دعوى الاتحاد الوطني ورئيس كتلته وهذا يعد خطأ تاريخيا من الاتحاد الوطني وتراجع عن الشراكة الوطنية والتعايش وحقوق الإنسان التي ثُبتت من خلال الاتفاقات السياسية بعد انتفاضة 1991.

واضاف ان "ما جرى اليوم كان قرارا سياسيا من اجل مصالح جهة سياسية أصيبت بالضعف والمشاكل الداخلية في الانتخابات السابقة، لذا فنحن كمكونات سياسية للكلدان و التركمان و الآشور و السريان نطالب الرئيس مسعود بارزاني ان يرفض هذا الظلم لأنه كان دائما مناصرا لحقوق المكونات ".

وتابع؛ "اننا لن نتراجع عن سياساتنا و استراتيجيتنا وسنواصل نضالنا الدبلوماسي لخدمة الوطن بجميع مكوناته ونوصل صوتنا الى المجتمع الدولي والأمم المتحدة".