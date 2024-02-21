القائد العام يوجه الأجهزة الأمنية بضرورة زيادة تدابيرها الأمنية والاستخبارية

2024-02-21 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، جميع الأجهزة الأمنية بضرورة زيادة تدابيرها الأمنية والاستخبارية.وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس مساء اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية في التصدي لفلول داعش الإرهابية، ومواجهة الجريمة المنظمة وجريمة الاتجار بالمخدرات، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها."وأضاف، انه "جرى إقرار إنجاز المراحل الأولى والمهمة لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية، التي توفر الشفافية في إنجاز معاملات الموقوفين والنزلاء، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، كما استعرض المجلس الدراسات الأولية لمشروع المنظومة الموحدة لأتمتة وإنجاز المعاملات، بشكل يؤمّن معالجات رقمية مناسبة بعيداً عن الاختراق الأمني".وأشار إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة، وجّه جميع الأجهزة الأمنية، بضرورة زيادة تدابيرها الأمنية والاستخبارية؛ من أجل تعزيز الأمن، وضمان الاستقرار، وأهمية اطلاع المواطن العراقي على حقائق الأمور والحوادث بمصداقية وشفافية".