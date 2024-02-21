"قتلته بوحشية".. القبض على قاتلة زوجها في بابل بعد هروبها لسنوات

2024-02-21 23:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء (21 شباط 2024) عن إلقاء القبض على متهمة بقتل زوجها وهاربة منذ سنوات.

وقالت الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي عملية أمنية نوعية، تمكنت مفارز قسم شرطة الإسكندرية في قيادة شرطة بابل من القبض على متهمة هاربة صادر بحقها حكماً غيابياً من محكمة جنايات بابل بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق المادة 406 /1 /أوج لقتلها زوجها بطريقة وحشية في ناحية الإسكندرية".

ولفت البيان الى ان "المتهمة كانت قد هربت من مكان الحادث بعد ارتكابها الجريمة، وظلت متوارية عن الأنظار لسنوات، ولكن بفضل جهود الأجهزة الأمنية في محافظة بابل، تم الاستدلال على مكانها في إحدى مناطق العاصمة بغداد، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في بغداد وتم القبض على المتهمة ونقلها الى جهة الطلب في محافظة بابل لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".