السوداني يوجه القوات المسلحة بضرورة زيادة تدابيرها الأمنية والاستخبارية

2024-02-21 23:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء (21 شباط 2024) القوات المسلحة بضرورة زيادة تدابيرها الأمنية والاستخبارية.

وأفاد بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم" بان السوداني "ترأس، مساء اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية في التصدي لفلول داعش الإرهابية، ومواجهة الجريمة المنظمة وجريمة الاتجار بالمخدرات، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها".

وأشار البيان الى "إقرار إنجاز المراحل الأولى والمهمة لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية، التي توفر الشفافية في إنجاز معاملات الموقوفين والنزلاء، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان".

واستعرض المجلس بحسب البيان "الدراسات الأولية لمشروع المنظومة الموحدة لأتمتة وإنجاز المعاملات، بشكل يؤمّن معالجات رقمية مناسبة بعيداً عن الاختراق الأمني".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، "جميع الأجهزة الأمنية، بضرورة زيادة تدابيرها الأمنية والاستخبارية؛ من أجل تعزيز الأمن، وضمان الاستقرار، وأهمية اطلاع المواطن العراقي على حقائق الأمور والحوادث بمصداقية وشفافية".