2024-02-21 23:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلالها التوجيه بزيادة التدابير الأمنية والاستخبارية ودراسة مشروع لأتمتة وإنجاز المعاملات.

وجرى خلال الجلسة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية في التصدي لفلول داعش الإرهابية، ومواجهة الجريمة المنظمة وجريمة الاتجار بالمخدرات، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها".

وذكر البيان "جرى إقرار إنجاز المراحل الأولى والمهمة لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية، التي توفر الشفافية في إنجاز معاملات الموقوفين والنزلاء، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان".

واستعرض المجلس الدراسات الأولية لمشروع المنظومة الموحدة لأتمتة وإنجاز المعاملات، بشكل يؤمّن معالجات رقمية مناسبة بعيداً عن الاختراق الأمني.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، جميع الأجهزة الأمنية، بضرورة زيادة تدابيرها الأمنية والاستخبارية؛ من أجل تعزيز الأمن، وضمان الاستقرار، وأهمية اطلاع المواطن العراقي على حقائق الأمور والحوادث بمصداقية وشفافية.