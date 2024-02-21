إدارة الزوراء تشكو لاتحاد الكرة عن "الظلم التحكيمي" في مباراة الكلاسكيو

2024-02-21 23:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت إدارة نادي الزوراء، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، بيانا رسميا بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الزوراء والقوة الجوية أمس في الجولة 15 من دوري نجوم العراق وانتهى بالتعادل السلبي.

واشتكت الإدارة في بيانها لاتحاد الكرة العراقي، تلقته "بغداد اليوم"، "الظلم التحكيمي الذي تعرض لهُ فريق الزوراء" مطالبة "بفتح باب التحقيق مع الحكام الدوليين الذين أداروا اللقاء (مهند قاسم و واثق مدلل و واثق محمد و يوسف سعيد) وذلك لتلاعبهم بنتيجة المباراة".

كما طالبت إدارة الزوراء اتحاد الكرة بـ "إلغاء الكارت الأحمر لمدرب الزوراء (حسام البدري)" لاحتجاجه على الطاقم التحكيمي بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.



