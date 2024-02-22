2024-02-22 00:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شغلت الولايات المتحدة الأميركية العالم في يوليو/تموز من عام 2022 بالصاروخ “لونغ مارش 5 بي” الذي أطلقته الصين حاملا أجزاء من محطة الفضاء الصينية “تيانغونغ”، دون أن تتبع بكين الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على استعادة حطام صاروخ الإطلاق، وهو ما دفع العالم حينها لتسميته بـ”الصاروخ الصيني التائه”، وأثيرت مخاوف من سقوط […]

ظهرت المقالة قمر أوروبي تائه.. لماذا لا يثير ضجة كالصاروخ الصيني؟ أولاً على ايرث نيوز.